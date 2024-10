Carlos Palacios fue una de las figuras del triunfo de Colo Colo por 2-1 anteAudax Italiano en el Campeonato Nacional. Tras el triunfo del Cacique ante Universidad Católica, la Joya se refirió al tema de tener que ir a la Selección Chilena, mientras el cuadro Albo jugaba importantes partidos pendientes.

Luego del compromiso ante Audax Italiano, el futbolista aclaró su presencia. “Que hablen lo que quieran los demás, no me interesa, no me importa. Yo voy a ir a la selección, como siempre lo he hecho. Feliz y contento, a disfrutar, a representar el país, para eso me nominan”, expresó en diálogo con TNT Sports.

Además, mencionó que este lunes estará en Juan Pinto Durán a disposición de Ricardo Gareca: “Mañana estoy allá. Ahora me toca descansar, celebrar con mi familia, recuperarme y vamos a ir a la selección a ganar”.

El jugador ahora se concentra en los partidos de Chile ante Brasil en el Estadio Nacional el jueves 10 de octubre a las 21:00 y frente a Colombia el martes 15/10 a las 17:30.

Carlos Palacios resalta que Colo Colo sigue dependiendo de sí mismo

El futbolista reconoció que no hicieron un buen primer tiempo, pero también destacó como el equipo salió adelante: “No hicimos un buen primer tiempo. Estuvimos muy erráticos, por ahí nos llevó la desesperación del partido, pero después supimos mantener la calma, a pesar de ir perdiendo y que no partimos el segundo tiempo generando situaciones claras, siempre supimos que hacemos un gol y nos metemos en partido, cualquier jugada desequilibrante nos metemos en partido en partido, así fue y terminamos dominando, así que feliz por el equipo”.

También resaltó las virtudes del Cacique: “Fuerza, garra, coraje, como te demanda este equipo, este club, el más grande del país. Sabemos a lo que jugamos también, tenemos una convicción en el equipo tremenda, cada uno confía en lo que hace el otro dentro de la cancha, eso también ayuda dentro de la cancha, que a pesar que pasamos por malos momentos en el primer tiempo nunca nos reprochamos nada. Sabíamos que nos teníamos que meter en partido y creo que eso hace diferente a este equipo”.

Carlos Palacios destaca la convicción de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Por último, mostró su sentir por estar peleando el título y remarcó que siguen dependiendo de sí mismos en la lucha por el Campeonato Nacional 2024: “Maravilloso, ir peleando el título es maravilloso, jugar esta clase de partidos también tienes la incertidumbre que tienes que ganar, de que siempre tenemos que ganar, todos los partidos jugamos para ganar. Contento por estar peleando el título y sabemos que dependemos de nosotros”.