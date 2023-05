Colo Colo estudia la opción de incorporar refuerzos de cara al segundo semestre. Gustavo Quinteros quiere con urgencia un lateral derecho para el segundo semestre y la prioridad es Óscar Opazo.

Sin embargo, hay otros puestos que el DT explora. Se trata de un mediocampista, donde apareció en la orbita la opción de Pablo Parra y también traer un centrodelantero, aunque para aquello deberán acordar la salida anticipada de Darío Lezcano.

No obstante, de acuerdo a información del periodista Rodrigo Gómez de Cooperativa, el DT no la tendría fácil en materia de incorporaciones. “Quinteros muy complicado para sumar refuerzos si no clasifica a los octavos de final en Copa Libertadores”, reporta el profesional en su cuenta de Twitter.

“Blanco y Negro solo está dispuesto a gastar en Óscar Opazo si la operación se ajusta al presupuesto. En el torneo nacional ‘le alcanza’ a juicio de algunos directores”, agregó el reportero del Cacique.

Según pudo averiguar Bolavip Chile, en la concesionaria surgió la postura de que ya se hizo un esfuerzo importante a principio de temporada en la conformación de plantel.

De hecho, aparece en la concesionaria asoma la opinión de que se puedan ir proyectando más juveniles en el primer equipo a lo largo del segundo semestre. Además esperan la recuperación de los futbolistas lesionados.

Gustavo Quinteros espera refuerzos para el segundo semestre (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Todo esto se comenzará a debatir desde este miércoles en la Comisión de Fútbol que comenzará a sesionar. Por lo pronto, Gustavo Quinteros se deberá concentrar en clasificar a octavos de final de Copa Libertadores para tener mayor probabilidad de conseguir refuerzos.

De lo contrario surge el escenario de que en el Cacique decidan no incorporar, a excepción del caso de Óscar Opazo, quien podría llegar en caso de que el préstamo no tenga un cargo económico, más allá del pago salarial del futbolista.