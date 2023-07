Barticciotto pide autocrítica en Colo Colo: "Es un golpe duro, no hay que dejarlo pasar así como así"

Marcelo Barticciotto se refirió a la falta de autocrítica en Colo Colo. En los albos, el entrenador, Gustavo Quinteros evitó mencionar la palabra fracaso, lo propio el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing.

“Un golpe duro y otra vez. A mí me gustaría escuchar un poco más de autocrítica de parte de todos, porque es un golpe duro. No hay que dejarlo pasar así como así, como si nada, como quedamos afuera de nuevo. Complejo”, expresó el ídolo de Colo Colo tras la eliminación en la Copa Libertadores.

El 7 del Pueblo considera que no hay excusas. “Que el futbol chileno esté pasando por un mal momento desde hace mucho tiempo, no se justifica que Colo Colo en un grupo como este no haya clasificado”.

Barticciotto considera positivo hacer un mea culpa. “No es mala la autocrítica, al contrario hace bien para ellos, para el medio y para crecer, porque sino no te das cuenta de lo que estás haciendo y lo mal que estás”.

“Los grupos de la Sudamericana fueron mucho más difíciles que el grupo de Colo Colo”

Marcelo Barticciotto cree que los grupos que afrontaron los otros equipos chilenos, revestían una dificultad mayor a lo que le tocó al Cacique en la Copa Libertadores.

Colo Colo de Gustavo Quinteros quedó fuera de la Copa Libertadores (Foto: Photosport)

“Los grupos de la Sudamericana fueron mucho más difíciles que el grupo de Colo Colo. Audax estuvo con Santos un gigante de Brasil y Newells un equipo importante de Argentina. Palestino le tocó Fortaleza y San Lorenzo, un grande de Argentina. Ni hablar de Ñublense, Flamengo, Racing y el campeón ecuatoriano”, finalizó.