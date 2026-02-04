La polémica volvió a instalarse en Colo Colo tras las recientes declaraciones de Pablo Mouche, exjugador albo, quien recordó con dureza su paso por el club durante la pandemia de 2020. El argentino revivió el conflicto entre el plantel y la dirigencia por el no pago de sueldos y la judicialización del caso, apuntando directamente a Blanco y Negro y a episodios de presión desde la barra.

“Le fuimos a juicio, siendo jugador del club, y se armó quilombo. Obviamente, la barra brava, mandada por los dirigentes y todo, nos fueron a apretar. Terminé mi contrato y me fui”, aseguró Mouche en el programa Planeta Boca Juniors, generando una fuerte reacción en el mundo colocolino.

En ese mismo relato, el exdelantero profundizó en el tenso clima que se vivía en Macul durante los meses más críticos de la pandemia: “La barra de Colo Colo, recontrapicante, nos fue a buscar en algún momento. Las cosas estaban mal, nos tocó la pandemia. Me colgaron una pancarta a mí con el Chaco Insaurralde”, sostuvo.

Mouche también acusó directamente a la administración del club por los retrasos salariales: “Blanco y Negro estuvieron como seis meses sin pagar”, afirmó, agregando que la situación afectó transversalmente al plantel y a los trabajadores del club.

Pablo Mouche lanzó duras críticas tras el complicado período que vivió en Colo Colo en 2020 (Foto: Photosport)

Según el argentino, la crisis obligó a los propios jugadores a organizarse para ayudar a quienes estaban en una situación más vulnerable: “Seis meses sin pagar no solo a nosotros, a todos. Hacíamos vaquita para pagarle a los empleados que no le pagaban”, relató, mencionando a funcionarios como cocineros, kinesiólogos y jugadores jóvenes.

“Entre todos los más grandes, que cobramos más y que podemos solventar ese tiempo sin cobrar, reunimos plata e hicimos una vaquita para poder ayudar a los demás hasta que se resuelva la situación”, añadió, buscando explicar el contexto humano que, a su juicio, no fue considerado por la dirigencia.

Para cerrar su versión, Mouche abordó su salida del club y la relación con los directivos. “Como yo era el que iba a juicio a morir, a toda costa, fui uno de los últimos en cobrar. Yo no dije nada, me la banqué. No terminé con buena relación con los dirigentes, después con la gente sí, porque me fue bien y tengo un gran cariño por Colo Colo”, sentenció.

La réplica de Daniel Morón: con todo contra Mouche

Las palabras del exjugador no pasaron inadvertidas en el Monumental y encontraron una respuesta directa desde Daniel Morón, actual gerente técnico del club y campeón de la Copa Libertadores de 1991. El “Loro” decidió salir al paso y entregar su versión de los hechos ocurridos en 2020, en medio de la peor campaña deportiva de la historia alba.

“A ver, me gusta decir las cosas a la cara. Ustedes saben que yo siempre digo las cosas a la cara”, comenzó Morón. “En aquella oportunidad, que era cuando fue pandemia, se alargó el campeonato por dos meses más. Él terminaba el contrato el 31 de diciembre”, explicó, poniendo el foco en el contexto contractual.

Daniel Morón le responde sin filtro a Pablo Mouche (Foto: Javier Salvo/Photosport)

Morón fue aún más directo al referirse a la decisión de Mouche en un momento crítico para el club: “Para jugar en un momento muy difícil de la historia de Colo Colo, que jugamos una final de descenso, muchos extendieron el contrato por dos meses más para poder llegar a jugar esa final. Bueno, Pablo Mouche no quiso hacer eso y él quiso que le extendieran el contrato por un año más”, disparó.

Finalmente, el exarquero negó tajantemente las acusaciones de amenazas y defendió el rol de los hinchas: “Él debe pensar que lo vinieron a apretar, pero la gente no vino a apretarlos, la gente vino a acompañarlos”.

Al cierre, el ‘Loro’ fue mucho más tajante: “Si a eso le llamamos apretarlo, bienvenidos sean los aprietes de la gente de Colo Colo. Pablito Mouche, te perdiste la mejor despedida”, cerró Morón, echando aún más leña a un conflicto que sigue generando ruido cinco años después de aquel complicado momento que vivió el ‘Cacique’.

DATOS CLAVE

Pablo Mouche acusó que la dirigencia de Blanco y Negro dejó de pagar sueldos por seis meses durante la pandemia de 2020.

El exjugador aseguró que la “barra brava” fue enviada por los dirigentes para amedrentar al plantel tras judicializar el conflicto salarial.

Mouche relató que los referentes del equipo debieron hacer una “vaquita” para costear los sueldos de empleados del club y jugadores jóvenes.

Daniel Morón desmintió las amenazas y afirmó que la hinchada solo fue al Monumental a acompañar al equipo en su peor momento.

El gerente técnico reveló que Mouche no quiso extender su contrato por dos meses para jugar la final por el descenso, exigiendo un año de renovación.