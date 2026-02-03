El paso de Pablo Mouche por Colo Colo, entre 2019 y 2021, estuvo lejos de lo que el propio jugador esperaba. En plena pandemia, el delantero argentino fue parte de un equipo que luchó por evitar el descenso, en un periodo marcado por conflictos internos y una tensa relación con Blanco y Negro.

De hecho, durante ese lapso el plantel albo estuvo varios meses sin recibir sus sueldos, luego de que la dirigencia decidiera acogerse a la Ley de Protección al Empleo, situación que profundizó el malestar al interior del camarín.

Años después de su salida del Estadio Monumental, el exdelantero volvió a referirse a su experiencia en el Cacique, recordando episodios que —según sus palabras— marcaron profundamente su estadía en Macul y su vínculo con los dirigentes.

Mouche estuvo por dos años en el Cacique | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

Pablo Mouche y el mal recuerdo de su paso por Colo Colo

En conversación con el programa Planeta Boca Juniors, el oriundo de San Martín rememoró aquel complejo momento que incluso derivó en acciones legales contra la concesionaria que administra al club albo.

“Nos tocó la pandemia, nos tuvieron seis meses sin pagar. Blanco y Negro es una empresa, la Sociedad Anónima de Colo Colo. Fuimos a juicio siendo jugadores del club y se armó quilombo”, relató Mouche.

El exatacante del conjunto Popular también denunció presiones externas tras el conflicto. “Obviamente, la barra brava mandada por los dirigentes y todo, nos fueron a apretar. Nos colgaron pancartas…”, aseguró, describiendo un clima tenso y hostil durante ese periodo.

Finalmente, Mouche explicó que su salida del club no se dio en los mejores términos con la dirigencia, aunque sí con la hinchada. “Fui uno de los últimos en cobrar. No dije nada, me la banqué. No terminé con buena relación con los dirigentes, con la gente sí, porque me fue bien”, cerró.

