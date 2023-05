¡Bomba atómica en Colo Colo! Daniel Arrieta asegura que uno de los refuerzos albos está lesionado y no será inscrito para la segunda rueda

Colo Colo inicia su período de receso en el Campeonato Nacional 2023, pero aún tiene el desafío de la Copa Libertadores 2023, ya que aún busca definir su boleto a los octavos de final del torneo continental y donde aún está con chances en el Grupo F.

Sin embargo, los albos de pasar a la siguente fase, podrían apostar a los refuerzos en el segundo semestre. Es que Gustavo Quinteros no está satisfecho con el rendimiento algunos nuevos nombres que arribaron a inicios de años al Estadio Monumental y es por eso que hay algunos en evaluación.

No obstante, existe un nuevo dolor de cabeza en este ámbito y con uno de aquellos jugadores que llegaron este primer semestre al Cacique. Se trata de Matías de los Santos, quien fue operado de una rotura de ménicos en su rodillera y en que se esperaba que el tiempo de recuperación fuese de alrededor un mes.

El defensor se habría complicado en su recuperación | Foto: Photosport

Aunque ese panorama cambió drásticamente, pues Daniel Arrieta entregó nuevos detalles sobre la lesión del defensor y que no son la mejores para el técnico santafesino.

“Me cuentan que tuvo una pequeña recaída en la zona donde recibió esta intervención quirúrgica y que ha retrasado los plazos para su vuelta. Me hablan de, al menos, dos meses e incluso más lo que puede tardar la recuperación de de los Santos para que ya esté de vuelta. Además, me cuentan que él todavía está con muletas y no puede pisar de manera normal para comenzar este proceso de recuperación”, explicó el periodista en el Pelota Parada de TNT Sports.

“Entonces la información, si es que tomamos plazos, es que por lo menos para agosto, o incluso más, recién podría estar de vuelta y hay un tema que ya se comienza a evaluar. No inscribir a Matías de los Santos para el torneo en esta segunda parte del año y así liberar un cupo de extranjero, el cual recaería en Emiliano Amor”, sumó el reportero.

Finalmente, Arrieta manifestó que “es un tema que se está evaluando. Ojo, todavía no hay nada cerrado, pero viendo los plazos de recuperación de Matías de los Santos, que va más lento de lo normal, que también se han enterado que este proceso se demorará al menos dos meses y si sacamos los cálculos, agosto o septiembre recién podría estar de vuelta y claramente es perder un futbolista importante”, sentenció.