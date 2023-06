Momentos de mucha incertidumbre vive Arturo Vidal por estos días en su estadía en Flamengo. Que tiene una mala relación con el técnico Jorge Sampaoli y que incluso, ya habría sido notificado por parte de la dirigencia del cuadro carioca.

Por tal razón, Bolavip Chile se puso en contacto con el periodista corresponsal nacional en Brasil, Patricio De La Barra quien comentó la situación que está viviendo el King en el Mengao.

“La verdad es que veo factible cualquier operación que quieran hacer con Arturo Vidal, porque ya no tiene el mejor ambiente en Río de Janeiro, no tanto con el técnico, si no con la hinchada que lo pifian, incluso cuando está en el banco”, comentó el comunicador.

Por tal razón, ya se habla de clubes interesados en Vidal, uno de ellos sería Boca Juniors de Argentina. Sin embargo, De La Barra da a conocer una verdadera exclusiva y que señala que nada más ni nada menos que Colo Colo, ya ha realizado consultas formales por el mediocampista.

“Un portavoz de Marco Braz (vicepresidente del Flamengo) me indicó que no hay absolutamente nada y que solo hay un club chileno interesado que no me lo dijo, pero yo le pregunté si era Colo Colo y me dijo que sí, que en diciembre buscarían repatriarlo”, aseguró el periodista.

Ahondando en aquello, el comunicador detalló cuál fue el tenor del diálogo con la dirigencia alba y afirmó que “es el único club que se acercó, que conversó con ellos y que el jugador termina a fin de año su contrato, que es difícil que salga antes de esa fecha, porque ellos hicieron una inversión y quieren mantenerlo. Es la única versión oficial que ellos como dirigentes tienen”, enfatizó.

Sobre si es Boca Juniors u otro mercado el interesado en el seleccionado chileno, el profesional señaló que en el Mengao “no hablan sobre especulaciones, que lo que se dice es solo eso y que lo único oficial que ellos tienen es lo de Chile, pero quieren mantener y recuperar a Vidal porque lo consideran importante para el plantel, es de los integrantes de los ‘Gatos Gordos'(como se le conoce a los de experiencia en el plantel del Fla)”, concluyó De La Barra.

Vidal se fue de Chile a los 20 años, hoy tiene 36 (Archivo)

De ser cierto, tras más de 16 años, Arturo Vidal podría volver a Chile y en específico al club que lo formó y lo lanzó al estrellato. El pueblo colocolino se ilusiona con el retorno del King.