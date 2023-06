El volante nacional, Arturo Vidal no goza hoy en día de un gran presente en el fútbol brasileño, en donde en el Flamengo de Brasil, el cual es dirigido por Jorge Sampaoli, no ha tenido el protagonismo que él ha deseado con la llegada de ‘Don Sampa’, siendo relegado al banco de suplentes.

Sobre esta situación, el periodista Cristián Caamaño reveló una importante información en el programa ‘F90’ de ESPN, la que tiene que ver con el descontento que ha tenido el ‘King’ con Sampaoli, la cual lo tendría con un pie y medio afuera del Flamengo.

“El King no sigue, te aseguro, no llega a fin de año en Flamengo, está muy molesto con Don Sampa, está muy caliente por su situación que está viviendo y está decidido a rescindir su contrato, esa es la información que me llegó”, partió indicando Caamaño.

En esa línea, el comunicador reveló que Arturo Vidal ya comienza a manejar ofertas y que un rico mercado como lo es el de Medio Oriente, ya puso los ojos en el volante nacional y que incluso, en Arabia Saudita puede ser una gran opción.

Arturo Vidal no ha logrado consolidarse en el Flamengo | Foto: Photosport

“Tiene ofertas del medio oriente, puede ser Arabia, atento con eso”, informó el destacado periodista en el programa ‘F90’ de ESPN.

Finalmente, Caamaño dejó muy en claro que hoy en día el fútbol de Arabia Saudita se ha vuelto muy seductor desde lo económico y competitivo por las estrellas que han llegado a dicho fútbol, en la que no ve con malos ojos una salida de Vidal a dicha liga.

“Hoy Arabia Saudita pasa a ser un destino muy seductor para muchos futbolistas y creo que Arturo Vidal puede encajar perfecto”, finalizó.