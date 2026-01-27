Colo Colo se decidió hace un par de semanas a ir sí o sí por un arquero para la temporada 2026, donde de momento Fernando de Paul, Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva son los porteros que pelean un puesto en el arco del Cacique.

Considerando que los dos últimos son juveniles y tienen poco rodaje, la dirigencia de Blanco y Negro quiere traer un portero con experiencia no solo para darle más competitividad al puesto, sino que también para elevar el nivel.

Miguel Vargas defiende los colores de Universitario. | Foto: Archivo

Si bien han surgido varios nombres, ahora se suma uno más según reveló el periodista de D Sports, Rodrigo López: “Colo Colo preguntó condiciones por Miguel Vargas, portero chileno-peruano que juega en Universitario”, anunció en su cuenta personal de X.

El profesional de las comunicaciones ahonda un poco más e incluso revela en qué condición podría llegar al Estadio Monumental: “De momento es el apuntado número uno de los albos para esa posición. La modalidad sería préstamo con cargo por un año”.

Lo único concreto es que Colo Colo busca de manera desesperada un portero que pueda darle competencia a Fernando de Paul y Vargas asoma como una opción real para los albos para sumar un nombre con trayectoria y experiencia.

En síntesis

Miguel Vargas es el principal candidato para reforzar el arco de Colo Colo en 2026.

La dirigencia busca un préstamo con cargo por un año para el portero chileno-peruano.