¡Bombazo! Ex goleador de Colo Colo pide a Chupete Suazo como solución a la falta de gol de los albos

Un problema sin solución para Colo Colo este 2023 ha sido la imposibilidad de reemplazar a Juan Martín Lucero, goleador y figura en el torneo ganado por los albos el año pasado y que partió al Fortaleza de Brasil.

Carlos Gustavo de Luca tiene la solución para el Cacique: Ir por el veterano de San Luis de Quillota, Humberto Suazo. “Se vería bien como premio a su trayectoria, y si está haciendo goles en una división difícil, con canchas que no son las Primera División, yo creo que puede terminar siendo un aporte en algunos partidos de Colo Colo”, afirma en conversación con Redgol.

Agregando que “por el tipo de juego de los goleadores, si estás sano puedes jugar tranquilamente. Y un goleador estando bien, sin lesiones, no tiene edad. Puede jugar tranquilamente hasta después de los 40 años. Tal como Zlatan Ibrahimovic o el mismo Humberto Suazo”.

Carlos Gustavo de Luca candidatea a Humberto Chupete Suazo para Colo Colo (Archivo)

Para De Luca “antes no se daba tanto eso de llegar a los 40 jugando, pero hoy estando bien físicamente, cuidándose y llevando una buena vida se puede. Tienes algunas limitaciones, pero nadie va a definir como un goleador. Como los de antes no hay mucho. Y si vos le das la pelota redonda a Suazo en el área te va a hacer muchos más goles que un chico que recién empieza”, complementó el trasandino”.

El ex combatiente argentino en el conflicto de las Malvinas, reitera que se la juega por Chupete. “Sí, me gustaría verlo de nuevo en Colo Colo. Quizás no es la solución para el momento en Copa Libertadores, pero para el Campeonato Nacional está totalmente en condiciones. Y por todo lo que hizo Humberto Suazo se merece cerrar su carrera de buena manera. Y qué más lindo que en Colo Colo”, cerró.