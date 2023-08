Colo Colo no aceptó la propuesta de Xolos de Tijuana por Jordhy Thompson. El jugador continuará en el estadio Monumental, por lo que deberá seguir concentrado en los desafíos del equipo de Gustavo Quinteros que jugará ante la Universidad de Chile este sábado a las 15:00 en el estadio Santa Laura.

Esteban Pavez antes de que la propuesta de Xolos fuera rechazada por Colo Colo lanzó su opinión. El capitán del equipo expresó su deseo de ver salir a su compañero y aseguró que no estaba con la mente en el país.

“Uno se pone contento cuando llegan este tipo de ofertas por gente de casa. Hablé hace rato con Jordhy, me llamaron a mi de Xolos que está interesado en él. Creo que sería bueno que se fuera ahora y que el Superclásico no lo jugara, porque lo he visto entrenar esta semana y su cabeza está fuera de Chile”, dijo Huesi en la conferencia de prensa de los capitanes.

Las palabras de Esteban Pavez no cayeron bien en Colo Colo

Desde la directiva de Blanco y Negro -concesionaria que administra al Cacique- le llamaron la atención a Esteban Pavez. El presidente de la SA, Alfredo Stöhwing, mostró su desacuerdo con las palabras del mediocampista, argumentando que son decisiones a nivel institución.

Las palabras de Esteban Pavez no gustaron en Blanco y Negro (Foto: Photosport)

“No es bueno que los jugadores opinen sobre sus compañeros y sobre ese tipo de cosas, que es responsabilidad de la institución. No me parece adecuado que Esteban se pronuncie sobre eso, porque es una decisión de la institución; la toma la gerencia deportiva junto al directorio. La oferta la analizamos muy larga y profundamente y se tuvieron en cuenta todos los antecedentes”, expresó el directivo de ByN.

Gustavo Quinteros tendrá que tomar una decisión

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros tendrá que decidir si cita a Jordhy Thompson para el Superclásico ante la Universidad de Chile tras esta frustrada opción de salir al fútbol mexicano.

Al DT santafesino le quedan los entrenamientos de este jueves y viernes para definir la lista de citados más el equipo titular. El formado en el Cacique venía con presencia en la estelaridad.