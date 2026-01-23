En Colo Colo tenían todo listo para disputar un último partido amistoso para cerrar la pretemporada, luego de regresar al país tras participar en Uruguay del torneo de verano Serie Río de La Plata.

Pero en las últimas horas este compromiso se cayó, por diferencias con el equipo invitado. Se trataba de Deportes Recoleta de la Primera B, quienes finalmente no se presentarán mañana (sábado) en el Estadio Monumental.

Un problema de descordinación entre ambos clubes terminó por suspender el encuentro que se iba a llevar a cabo a puertas cerradas en Macul.

Esto porque los albos querían disputar dos partidos, mientras que Recoleta sólo se había preparado para uno.

Deportes Recoleta no jugará el amistoso con Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Ante aquello, terminó por cancelarse la jornada sabatina, donde el cuadro popular busca un Plan B o finalmente tendrá que tener un entrenamiento normal.

Cabe recordar que en la pretemporada el Cacique ha disputado seis partidos amistosos, contra la Sub 20 de Colo Colo, Olimpia, Universidad de Concepción, Alianza Lima, Montevideo City Torque y Peñarol.

Ahora los dirigidos por Fernando Ortiz se deben preparar para el debut en la Liga de Primera 2026, que será en una semana más, el sábado 31 de enero a las 12:00 horas de visita ante Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

En síntesis