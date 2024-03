Campeón de la Copa Libertadores 1991 liquida a uno de los jugadores más queridos de Colo Colo: "No va a ser un aporte"

Colo Colo viene de recibir un duro golpe al caer el pasado domingo en el Superclásico contra Universidad de Chile, donde el Cacique perdió el invicto de 23 años sin saber de derrotas ante el archirrival en el Estadio Monumental.

Y ahora el cuadro popular deberá dar vuelta la página rápidamente, ya que este miércoles 13 de marzo, a las 21:30 horas, recibirá a Sportivo Trinidense de Paraguay por la revancha de la Fase 3 de Copa Libertadores. El Cacique va por la clasificación al cuadro principal del torneo internacional tras igualar 1-1 en la ida.

Ante aquello, un histórico del club, como lo es Ricardo Dabrowski, comentó lo que debe hacer el Eterno Campeón para sacudirse de la derrota ante la U.

“No queda de otra, porque son los segundos 90 minutos los que se juegan y en esto pasa uno solo. Rápidamente se tiene que remecer del resultado del domingo, ya pasó, y el partido más importante es el que tiene ahora”, comenzó diciendo en conversación con BOLAVIP.

“Indudablemente que tiene que tener la tranquilidad, Colo Colo en Paraguay tuvo la posesión del balón e imagínate acá. Tienes que tener la tranquilidad de saber que va a dominar todo el partido”, añadió.

“Tiene que marcar la diferencia, hay una diferencia de jerarquía y estos son los partidos para confirmar eso. Tiene que entender que estos partidos se definen por detalles. Ya pasó lo del Superclásico y tiene que mirar para adelante”, completó.

¿Debe ser Guillermo Paiva titular en Colo Colo?

Seguido, Dabrowski destacó el aporte que ha tenido hasta ahora el tercer y último refuerzo del Popular, el delantero paraguayo Guillermo Paiva, quien podría ser titular ante los guaraníes.

“Paiva no es un jugador que va a estar estática tratando de romper la defensa y que avancen los compañeros. Se tira atrás, se tira a los costados. Pasa la decisión estrictamente por el entrenador”, expresó el polaco.

La crítica de Ricardo Dabrowski a Damián Pizarro

Damián Pizarro y su cuestionado presente en Colo Colo. (Foto: Guillermo Salazar)

Finalmente, el campeón de la Copa Libertadores 1991 y también ex entrenador de Colo Colo, analizó el presente del joven delantero Damián Pizarro, quien no ha sido un aporte luego de conocerse que fue vendido al Udinese de Italia.

“No es fácil estar en la cabeza de un chico de 18 años. Es difícil asumir esa realidad, del lugar que está el y todo pasa por la cabeza de él. Si no se lo ve que tenga el compromiso, enfocado, no va a ser un aporte para el equipo y eso lo ve el día a día el entrenador. Y él decidirá si lo suma o no lo suma”, expuso.

“El hecho de estar ya vendido y ya pensando en vivir en Europa y todo eso, es muy factible que lo desenfoque de lo que está haciendo y peleando ahí por una clasificación a Copa Libertadores o un clásico como el otro día”, concluyó el exfutbolista argentino.