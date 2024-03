Canchero regalón de Marcelo Bielsa anticipa duro problema para Colo Colo: "El Estadio Monumental no pasará la revisión"

Colo Colo puede tener un grave problema en Copa Libertadores. Ante las evidentes complicaciones que exhibe la cancha del Estadio Monumental, aún no está confirmado que los albos puedan ejercer localía en su casa. El césped de Macul debe pasar por una revisión de la Conmebol, lo que parece una misión imposible para Patricio Bustamante.

El histórico canchero del fútbol chileno, recordado por su importante cercanía con Marcelo Bielsa, lapidó el estado de la cancha del Estadio Monumental y anticipó: no será autorizada para el uso en el certamen internacional. En conversación con Bolavip Chile, le envió un duro mensaje a la directiva alba.

“Si la revisan como corresponde, no pasa por ningún lado, así de simple. La competencia comienza los primeros días de abril. Si no hicieron magia en un año, no lo harán en 15 días. Lamentablemente es así”, comenzó indicando.

“A mí me gustaría estar diciendo otra cosa. ¿De quién es la responsabilidad? De alguien es, menos de los jugadores y los cuerpos técnicos. Se hacen recitales, que está dentro de lo válido, pero también tienes que preocuparte de recuperar la cancha en un 100%. Tienes que tener la gente con expertise y maquinaria. Si no la tienes estás liquidado”, cerró.

En Colo Colo trabajan contra el tiempo para reparar la cancha del Estadio Monumental. (Foto: Guillermo Salazar)

Tensión Monumental

Este martes se entregó el fixture de la fase de grupos de Copa Libertadores y Colo Colo entró en tensión. En la programación oficial no asoma el nombre del Estadio Monumental. ¿La razón? La Conmebol no quedó conforme con el pasto del recinto chileno en los duelos versus Godoy Cruz y Sportivo Trinidense.

Ante esto, tal como recalca Patricio Bustamante, el césped será puesto a prueba. Ello determinará si el Cacique podrá recibir a su hinchada en Macul o deberá buscar arriendo. La directiva alba trabaja contra el reloj para complacer a las autoridades del fútbol sudamericano.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El siguiente partido de Colo Colo será contra Everton. Se disputará el fin de semana del sábado 30 de marzo, pero aún no cuenta con programación oficial. Será válido por la quinta fecha del torneo local.