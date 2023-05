El estadio Santa Laura estuvo bajo la polémica en esta primera rueda. La casa de Unión Española fue noticia por estar constantemente en mal estado debido a distintos eventos extra futbolísticos que se realizaron en el recinto.

Ante esta situación, Patricio Bustamante, canchero del Santa Laura, entregó su visión sobre el receso que se viene y además comentó sobre las constantes críticas que recibió el estado del terreno de juego del estadio.

“Esta para le hará muy bien a la cancha, porque ya después del último recital se hicieron todos los trabajos de recuperación. Hoy la cancha está en ese proceso de recuperarse, en el sentido de que todas las variedades de semillas que se sembraron, ya están germinando”, comenzó diciendo Bustamante.

Universidad Católica y Unión La Calera fueron los últimos en jugar en el Santa Laura en esta primera rueda. Marcelo Hernandez/Photosport

“La lluvia le hará muy bien a la cancha (Santa Laura. Pero estoy muy confiado que para el torneo que viene la cancha del Santa Laura va a ser una de las mejores del país”, agregó el canchero.

Bustamante también se mostró molesto por las críticas que recibió el Santa Laura cuando un equipo perdía. “Me molesta porque cuando los equipos no funcionan en la parte deportiva, se quejan con la cancha. Pero cuando se gana, el tema no es la cancha. Yo he visto equipos jugando en canchas muy buenas y pierden igual. El tema es si yo tengo un equipo competitivo o no.

“Si yo me equivoco en una medida de trabajo de la cancha, tengo que corregirla para mejorar y en el fútbol es lo mismo. A mi Bielsa me enseñó eso”, concluyó.

Recordemos que se espera que para la próxima rueda Unión Española, Universidad Católica y Universidad de Chile puedan ser locales en este recinto. Por aquello, se espera que la cancha esté en perfectas condiciones para poder recibir a estos tres equipos.