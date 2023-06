Unión Española le contesta duramente al canchero que quería suspender el Clásico Universitario: "Hace casi un mes no lo vemos acá"

24 horas antes de que se jugara el Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica, el canchero del Santa Laura, Patricio Bustamante, conversó en exclusiva con Bolavip dejando en claro que renunciaría si se jugaba el encuentro.

El regalón de Marcelo Bielsa aseguró que el estado de la cancha no era óptimo y que incluso algún jugador podría lesionarse con el césped en esas condiciones.

Luego de concluido el encuentro en cuestión, el gerente general de Unión Española, Cristián Rodríguez afirmó que “nos pareció muy extraño los descargos del señor Bustamente. Primero, todo el mundo entiende que más allá de la decisión que pueda tener Unión Española como propietario del estadio, hay bases del torneo que se deben respetar”.

Molestia en Unión Española con el renunciado canchero Patricio Bustamante

El directivo hispano fue claro al asegurar que “entre ellos está que cuando se calendariza algún partido, en caso de que exista algún riesgo de juego, el árbitro o la ANFP toman la decisión de suspender. No es que nosotros podamos llegar y suspender un partido“.

Para el final, Rodríguez no tuvo piedad con Bustamante. “Nos extrañó que Don Patricio planteara que nosotros no tomáramos en cuenta su diagnóstico. Aparte, hace casi un mes no lo vemos acá“, cerró.