Carlos Palacios tiene una temporada 2024 que está marcada no solo por su aporte a Colo Colo en el Campeonato Nacional como en la Copa Libertadores, donde terminó en cuartos de final.

Desde comienzos de año que la Joya está viviendo un constante coqueteo con Boca Juniors, cuadro que lo ha venido a buscar no solo una, sino que dos veces.

Y si bien hubo un primer portazo en el inicio de la temporada, el cuadro Xeneize volvió a buscar sus servicios en el mercado de invierno, pero el cierre del mercado cerró nuevamente las puertas.

Por eso, es el propio Carlos Palacios que decidió aclarar todos los puntos con el podcast Sin Retoque.

Carlos Palacios quiere ir a Boca Juniors, pero…

Carlos Palacios habló largo y tendido sobre su coqueteo constante con Boca Juniors.

“Sí tuve conversaciones, por ahí hubo un poco de molestia de parte de ellos cuando no se dio la última negociación“, reconoció la Joya en Sin Retoque. “Mi contrato se va acabando entonces son cosas difíciles que uno vive y me siento tranquilo con eso”, complementó.

De hecho, el exUnión Española reconoce que a mitad de la presente temporada estuvo a nada de concretar su paso al cuadro argentino, pero todo se cayó a última hora.

“Dejaron claro que si se ejecutaba la cláusula el que decidía era yo y cuando se dio, no se pudo hacer. Siempre lo vi como algo para mi carrera, estaban jugando Copa Sudamericana y era un paso importante para mi carrera y mi vida”, reconoció.

“Quería vivir esa sensación, me habían dado información del entorno, de la forma en que se vive el fútbol. Quería dar ese paso”, agregó el jugador de Colo Colo en el podcast.

“Ojalá se pueda dar el irme campeón”

Ante la consulta si aceptaría, o no, ir a Boca Juniors a final de año, Carlos Palacios no duda. “Me iría pero no por un tema de dejar a Colo Colo, sino porque siento que cumplí un ciclo acá en el país. Es lo que quiero, salir de Chile en diciembre”, dice.

Pero, dejando una huella en el Cacique. “Es lo que todo mi entorno sabe, también mi representante, pero no quiero irme vacío que fue algo que conversé. Ojalá se pueda dar el irme campeón que es lo que quiero y lo que siempre soñé, levantar un título con Colo Colo y ser uno de los jugadores más importantes en el año“, cerró.

Por eso reconoce que la negociación con Boca Juniors lo dejaba entre la espada y la pared. no quería quedar mal porque quería las dos cosas. Dije que todo se puede conversar y arreglar en el momento que sea, ahí me salió lo de que todos sabemos lo que es y lo que mueve Boca, pero que era mi sueño jugar en Colo Colo. Quería sentirme tan importante como me siento en Colo Colo“, cerró.

Los números de Carlos Palacios en su paso por Colo Colo 2024

Carlos Palacios ha disputado 37 partidos oficiales con el Cacique en la presente temporada 2024. En ellos ha marcado 10 goles, aportó con 10 asistencias y alcanza los 2.937 minutos disputados.