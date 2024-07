Carlos Palacios comienza a entregar pistas de su futuro. A pesar de mantener la cabeza en Colo Colo, el volante no se cierra a una partida. ¿Esta vez sí cruzará la cordillera y jugará en Boca Juniors?

Tras la victoria alba ante O’Higgins por Copa Chile, el mediocampista de 23 años respondió al eventual interés de Boca por él. En dicha línea, recordó sus charlas con Juan Román Riquelme en el último mercado de fichajes.

“No he sabido nada y no he conversado con nadie. A mí no me ha llegado nada. Pero contento, feliz de que reconozcan el trabajo que uno está siendo. Uno trabaja para ser mejor jugador y fuera de la cancha mejor persona”, comenzó indicando.

“He venido trabajando bien. En enero tuve la posibilidad de conversar con él (Riquelme) varias veces. Compartimos palabras y me dio consejos. Siento que me ayudaron en todo lo que ha pasado en este tiempo. Yo feliz de jugar en Colo Colo y ayudar al equipo con mis compañeros”, agregó.

Boca Juniors volvería a la carga por Carlos Palacios para sacarlo de Colo Colo. (Foto: Photosport)

¿Se va de Colo Colo?

Tras ello, Carlos Palacios fue consultado sobre una hipotética oferta de Boca Juniors. A pesar de tener contrato vigente con Colo Colo, él no se cierra a la posibilidad de emigrar.

“La verdad, como siempre he dicho: que lo que pase sea beneficioso para todos. Todo se puede conversar, todo se puede arreglar”, sentenció la figura de los albos.

Por ahora, nada formal por el oriundo de Renca. Cabe destacar que está vinculado con Colo Colo hasta 2025. El cuadro chileno tiene un 40% de su pase y el restante es de Vasco da Gama.

Cuándo juegan los albos

El siguiente partido del Cacique será contra Deportes Santa Cruz por Copa Chile. Resta por conocer la programación de dicha llave.