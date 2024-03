Carlos Palacios explica sorpresivo festejo tras su gol en Colo Colo: “No me gusta cuando se hablan cosas demás que no son verdad”

Carlos Palacios marcó el tanto del 3-1, en el triunfo por 4-1 de Colo Colo ante Everton. La Joya festejó realizando un gesto de mandar a callar o silencio. El propio jugado explicó el motivo de aquella celebración.

“Hay muchas veces que se critican cosas que no son de fútbol. De fútbol que me critiquen lo que quieran, que se puede opinar lo que quiera, pero a veces no me gusta cuando se hablan cosas demás que no son verdad, es por eso”, expresó el mediocampista de 23 años en conversación con TNT Sports.

Además, el futbolista aseguró que estaban mentalizados en cortar la mala racha de dos compromisos sin conocer triunfos: “Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Veníamos sin poder ganar en dos partidos, queremos pelear todo, así que nos propusimos que hoy era un partido clave para sumar de a tres, para llegar bien a la Copa Libertadores, así que feliz por el equipo”.

Palacios se refirió a su estado físico tras sufrir un esguince de tobillo: “Mejor, recuperándome de a poco, lo que pueda hacer, lo que pueda mejorar, así que estamos ahí dándole con todo el cuerpo técnico para llegar de la mejor manera a todos los partidos”.

Carlos Palacios hizo el gesto de silencio en su festejo. (Foto: Photosport)

¿Cuándo juega Colo Colo ante Cerro Porteño?

El Cacique ahora se concentra en su partido ante Cerro Porteño del miércoles 3 de abril a las 21:00 en el estadio Monumental por el Grupo A de la Copa Libertadores 2024.

Los Albos buscarán comenzar con un triunfo en un grupo muy competitivo que también integran el vigente campeón, Fluminense y Alianza Lima.