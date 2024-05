Carlos Palacios revela llamado de Ricardo Gareca y se ilusiona con estar en la Copa América con La Roja: "Me dijo lo que..."

Cada vez falta menos para que el entrenador argentino Ricardo Gareca dé a conocer su nómina definitiva para lo que será la participación de la Selección Chilena en la Copa América 2024, torneo que comenzará en el mes de junio.

Varios son los nombres que comienzan a salir a la luz que están entre las posibles opciones que maneja el “Tigre” para el mediocampo, siendo el de Carlos Palacios una de las posibilidades.

El futbolista del Cacique es una de las piezas fundamentales en el esquema de Jorge Almirón y en la actual temporada ha convertido 4 goles en 14 encuentros disputados, contando Copa Libertadores, Campeonato Nacional y Supercopa de Chile.

CARLOS PALACIOS CONFIESA QUE HABLÓ CON RICARDO GARECA

En conversación con el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, el volante-extremo del conjunto Popular se mostró ilusionado con estar en la lista final del Equipo de Todos.

“Hay un recambio que se está generalizando en la Selección Chilena. En los dos últimos partidos fueron muy buenos y habían muchos jugadores jóvenes, así yo creo que va a ser una Copa América diferente a las que ya veníamos viendo con los jugadores que ya conocemos. Vamos a intentar de dar lo mejor en estos partidos parar poder meterme ahí”, indicó el ex Unión Española.

Palacios buscará quedar en la lista de 23 jugadores que irán a la Copa América | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“Tuve la oportunidad de conversar con Ricardo Gareca y me dijo lo que quizás esperaba de mí o lo que me podía ayudar a rendir mejor para poder llegar a La Roja, así que tuvimos el contacto y me dijo que tenía que ser regular y demostrar acá que puedo llegar a la selección”, cerró.

LOS NÚMEROS DE CARLOS PALACIOS EN COLO COLO

Desde su arribo al cuadro que hace de local en el Estadio Monumental, Carlos Palacios ha disputado 49 partidos oficiales, en los que ha convertido 17 goles y ha dado 7 asistencias.