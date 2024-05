Coke Hevia no le tiene miedo a nada: "No quiero que vaya a la Copa América ni Arturo Vidal, ni Gary Medel....ni Luciano Cabral"

Todos los ojos del entrenador argentino Ricardo Gareca están en lo que será la presentación de la Selección Chilena en la próxima Copa América 2024, torneo que se jugará en Estados Unidos.

Durante los últimos días, se fueron revelando algunos nombres que el Tigre tendría considerado en el primer listado de buena fe, que cuenta con 55 jugadores, tales son los casos de: Arturo Vidal, Gary Medel y Luciano Cabral, futbolista revelación del Campeonato Nacional 2024.

Recordar dicha lista inicial se deberá acortar a 23 futbolistas, por lo que habrá que seguir esperando para ver si el ex DT de Perú contará con estos tres jugadores.

Gareca sigue analizando nombres para la Roja | FOTO: Manu Blondeau/AOP/SIPA/PHOTOSPORT

JORGE COKE HEVIA OPINA DE LA LISTA DE BUENA FE DE RICARDO GARECA

Sin embargo, la inclusión de Vidal, Medel y Cabral ha generado un lindo debate en redes sociales sobre si deberían estar en esta nómina de buena fe, algo que fue respondido por Jorge “Coke” Hevia, conductor del programa Pauta de Juego de Radio Pauta.

“¿Ustedes creen que en 55 mejores jugadores de Chile no están Medel, Vidal y Cabral? Entonces no entiendo tanto show. Obvio que los tres son parte de los 55 mejores jugadores de Chile. Me parece que hacemos escándalo en un medio tan poco futbolizado de algo que no tiene ningún escándalo”, apuntó el comunicador a BOLAVIP CHILE.

“Al margen de los gustos, porque Gareca fue muy claro que van a tener que aceptar los gustos del técnico, bueno también tendrá que aceptar los gustos de nosotros. A mí no me gustaría que fuera ninguno de los tres: en el caso de Medel y Vidal hay que ir dejando atrás por más que han sido gigante y en el caso de Cabral porque creo que hay dos que están mejor pero es un tipo que juega un kilo”, cerró.

El próximo partido de La Roja

La Roja disputará un amistoso ante Paraguay en el Estadio Nacional antes de partir a Estados Unidos donde debutará en el Grupo A frente a Perú, luego Argentina y cerrará su participación en la fase de grupos ante Canadá.