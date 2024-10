Colo Colo venció a Universidad Católica en un partido que, por momentos, casi se le escapa a los albos. El gol costó, pero salió. Fue Javier Correa quien, a los 86′, se transformó en el héroe de la jornada con un certero cabezazo.

Si bien los albos fueron claros dominadores del encuentro y tuvieron palos, remates de media distancia y varias llegadas al pórtico “Cruzado”, el tanto llegó recién sobre la hora, desatando la algarabía de las más de 40.000 almas presentes en Pedrero.

Carlos Palacios fue, además de Correa, una de las buenas figuras del partido, y expuso sus sensaciones una vez terminado el compromiso: “Sabíamos que sería un partido duro, difícil, un clásico diferente. Detalles, como decías. Nos llevamos el partido por un detalle. Contento por el grupo, sabemos lo importante que este triunfo. Queda disfrutar y pensar en el domingo”.

Luego, realizó un extenso autoanálisis: “A veces me desespero, me nublo y bajo a buscar la pelota atrás. Son las libertades que me dan mis compañeros, queda demostrado que me dan la confianza. Me pasan la pelota. Me siento cómodo en el partido, sé que las tengo debo ser desequilibrante. No me queda más que responder en la cancha a mis compañeros y el cuerpo técnico”.

Carlos Palacios enciende la lucha por el título entre Colo Colo y Universidad de Chile

Al cierre, La “Joya” se refirió a la lucha por el título que siguen protagonizando Colo Colo y Universidad de Chile en el resto del torneo, asegurando que solo siguen enfocados en su trabajo.

“Nosotros tenemos que hacer nuestra pega más allá de lo que pase al otro lado. Dependemos de nosotros. Quedó demostrado que hicimos un partidazo“, sentenció.