Colo Colo atraviesa un momento de constante evaluación interna, donde cada resultado vuelve a poner bajo la lupa las decisiones deportivas y, especialmente, el rol del cuerpo técnico, tal como ocurrió tras la dura caída por 3-1 ante Deportes Limache en Valparaíso.

En ese escenario, la historia y el peso de los nombres propios reaparecen una y otra vez en el mundo albo, especialmente cuando los resultados no acompañan.

Uno de esos nombres es Claudio “Bichi” Borghi, entrenador de uno de los ciclos más exitosos del club en las últimas décadas, hoy instalado en los medios de comunicación como comentarista deportivo en ESPN Chile, Radio Futuro y Picado TV.

Claudio Borghi fue artifice del tetracampeonato de Colo Colo: Apertura 2006, Clausura 2006, Apertura 2007 y Clausura 2007 | FOTO: Santiago, Chile. 2/07/2006 Oscar Torres/Photosport

Cada vez que se comienza a hablar de una eventual salida del director técnico —en este caso, Fernando Ortiz—, el nombre del campeón del mundo con Argentina vuelve a rondar el Estadio Monumental. Los hinchas no tardan en preguntarse si existe alguna posibilidad de verlo nuevamente en la banca alba.

¿Volverá Claudio Borghi a dirigir a Colo Colo? Esto responde el Bichi

Ese escenario de nostalgia y expectativa permanente fue el que el propio Borghi decidió abordar directamente, cansado de que la consulta se repita una y otra vez.

En conversación con Las Últimas Noticias, el exentrenador del conjunto Popular fue categórico. “Esa es la pregunta que todos me hacen apenas piso el Monumental. Hay muchos hinchas que me ven como si aún fuera el entrenador, y otros que me ven como el futuro entrenador de Colo Colo”, comenzó señalando.

Sin embargo, el “Bichi” fue claro al cerrar la puerta a cualquier regreso. “Es hora de decirlo claramente y con todas sus letras: sigo siendo indio, hincha del club, pero ya estoy jubilado como entrenador de Colo Colo. No sigo siendo el DT del equipo y no lo voy a ser en el futuro”, afirmó.

Finalmente, Borghi puso en perspectiva el paso del tiempo y su legado en el club. “Todo lo que yo hice fue hace 20 años y es bueno que los hinchas lo asuman, como lo he asumido yo a mi edad”, reflexionó.

