En Colo Colo se viven horas claves para poder definir lo que puede ser el esperado retorno de Arturo Vidal al ‘Cacique’ para el 2024, lo que sería un importante golpe dentro del mercado en el fútbol chileno.

Sobre esta situación, el ídolo del ‘Popular’, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que comenzó a alarmar de un importante problema que podría tener Jorge Almirón como DT de Colo Colo.

”Yo soy Almirón y digo ‘¿Arturo viene o no viene?, porque si no viene, yo tengo que buscar a otro jugador’ y si viene, tengo que rearmar en donde va a jugar Arturo”, comenzó señalando Borghi.

Siguiendo con aquello, el ‘Bichi’ demuestra de una importante sobrepoblación que existiría en el mediocampo de Colo Colo, en la que Almirón debería encontrarle una posición a Arturo Vidal en caso de hacer oficial su retorno.

El inminente retorno de Vidal a Colo Colo sigue siendo tema | Foto: Photosport

“Tú tienes a (Vicente) Pizarro, tienes a (César) Fuentes, tienes a (Leonardo) Gil y a (Esteban) Pavez… ¿Dónde va Arturo?, ¿en la posición de Gil?”, explicó en el programa mencionado.

Finalmente, Borghi recalcó lo que puede ser este ‘buen’ problema para Jorge Almirón al tener grandes opciones para poder ubicar en la zona de volantes, en la que uno de los inamovibles en el medio podría salir para hacerle un espacio a Vidal.

“A mi no me gusta esto, pero te voy a poner el ejemplo, si lo traemos a Arturo Vidal ¿tengo que sacar a Pizarro?, como entrenador tú tienes que tener claro hasta cuando lo espero, porque el entrenador puede decir ‘es un jugador que me encanta Vidal, pero lo puedo esperar -ejemplo-, hasta el sábado, si eso no se soluciona, yo tengo que ir a buscar al mercado”, concluyó.

¿Cuáles fueron los números de Arturo Vidal en su último club?

El último equipo de Vidal fue el Athletico Paranaense, en el que jugó nueve partidos entre Brasileirao y Copa Libertadores, en el que no pudo aportar con goles, ni asistencias.