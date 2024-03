Claudio Borghi tiene clara su opinión sobre el mejor defensor central que hay en el Campeonato Nacional 2024. El DT tetracampeón con Colo Colo nombró al zaguero uruguayo de 21 años, Alan Saldivia.

“Para mí Saldivia con ese”, expresó el Bichi en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. El estratega además aclaró que su decisión no pasa por los resultados del equipo si no por las características. “Yo no voy a que gana o que pierda, jugador”

De hecho, el entrenador argentino proyecta que Alan Saldivia dará un salto hacia el fútbol europeo: “El próximo año va estar en Europa”. Respecto a eso, siente que a nivel biotipo “le alcanza, le sobra”.

El defensor uruguayo está concentrado en los próximos desafíos de Colo Colo, primero ante Everton el sábado a las 18:00 en el estadio Monumental por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2024 y luego frente a Cerro Porteño el próximo miércoles a las 21:00 por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, un encuentro que también se jugará en Macul.

Claudio Borghi siente que Alan Saldivia llegará a Europa (Foto: Photosport)

Saldivia junto a Jorge Almirón ha sumado continuidad, haciendo dupla defensiva estelar con Maximiliano Falcón en la mayoría de los encuentros del equipo.