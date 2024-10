Claudio Borghi y su letal tirón de orejas a Arturo Vidal: "Es una situación que no tiene..."

Colo Colo se encuentra afrontando una parte clave dentro del Campeonato Nacional, en donde los ‘Albos’ están a la caza de la Universidad de Chile en lo que es la ardua lucha por el título, en la que los dirigidos por Jorge Almirón dependen de si mismo para poder coronarse como campeones.

Dentro del presente del ‘Cacique’, un histórico del club como lo es Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para referirse en especifico a Arturo Vidal y sus constantes problemáticas que ha tenido fuera del campo de juego, en la que le hace un tirón de orejas.

“Para mí él pierde energías en situaciones que no debe, para mí, pelearse con gente de medios, periodistas, opinólogos, comentaristas, para mí es una situación que no tiene lógica, no le puedo contestar a todos y pelear a todos”, comenzó señalando Borghi.

Manteniéndose en esa línea, el ‘Bichi’ pone en alerta a Arturo Vidal sobre esta situación, ya que al entrar en el terreno de los dimes y diretes ante la prensa, no podría salir muy bien parado debido a una situación muy particular.

Vidal ha dado que hablar en las últimas semanas | Foto: Photosport

“Después hay una ventaja de este (comunicador), uno tiene el micrófono lo tiene todos los días, puede esperar el momento preciso para hacerte daño, si es que quiere”, explica.

Finalmente, Borghi explica que desde lo futbolístico hoy en día Arturo Vidal no es el hombre clave para Colo Colo, pero que si marca muchas diferencias con lo que es el liderazgo que tiene dentro del equipo, en la que ayuda de gran forma a su compañeros.

“Vidal para mí no es un jugador que te pueda hacer ganar cinco o seis partidos en base a lo que él crea, es un líder emocional, un tipo que no quiere perder nunca, que contagia, que se lleva pesos o criticas”, cerró.