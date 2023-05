Claudio Palma destroza con todo el rendimiento de Colo Colo: "Este año no juega a nada, no le hace un gol a nadie"

Colo Colo no dejó una buena imagen en el cierre de la primera rueda del torneo nacional tras caer por la cuenta mínima ante Curicó Unido, en la que los ‘Albos’ se llenan de preocupación pensando en su próximo importante desafío por la Copa Libertadores ante Monagas.

Sobre el rendimiento que ha tenido el ‘Cacique’, el reconocido relator Claudio Palma alzó la voz en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para lo que fue su actuación ante los ‘Curicanos’, en la que no tuvo pelos en la lengua para señalar que no vieron una con los fichajes.

“Colo Colo es una lágrima, más allá del partido con Curicó, es todo malo, las contrataciones pésimas, te puedes caer en uno, que puede ser que no se haya adaptado, por el frío o distintas circunstancias, pero no por que llegaste lesionado, pifiaste mal”, comenzó señalando Palma.

En un ámbito más general, el narrador se mostró sorprendido ante la poca generación de ataque que tiene el equipo que adiestra Gustavo Quinteros, en la que le echó en cara las pocas situaciones de gol que se han creado en los últimos dos partidos.

Colo Colo cayó como local ante Curicó en el Campeonato Nacional | Foto: Photosport

“Este año Colo Colo no juega a nada, no le hace un gol a nadie, esto es penoso. En 180 minutos de juego no pateaste más de tres veces al arco, da lo mismo quien tenga la culpa, no estás haciendo jugar bien al equipo”, declaró en Radio Futuro.

Finalmente, Palma le dejó un feroz tirón de orejas a Quinteros por el bajo rendimiento que ha conseguido con Colo Colo en esta temporada, en la que a pesar de todos los problemas que ha tenido con los lesionados, debe conseguir un estilo de juego que generé peligro a los rivales.

“Si yo tengo un equipo así, en quince fechas, con estos mismos tienes que jugar a algo más, tienes que llegar mínimo tres veces por tiempo, si jugaste con el penúltimo, con todo respeto. Yo he hecho los últimos dos últimos dos partidos y en 180 minutos un equipo no puede llegar tres veces en esos minutos, Colo Colo en el primer tiempo no le pateó al arco a Curicó”, finalizó.