Claudio Palma le pone la lápida a Fabián Castillo en Colo Colo: "No encara nunca"

Siguen las repercusiones del gran triunfo de Colo Colo por 2 a 1 ante América Mineiro por los playoffs de la Copa Sudamericana, torneo continental donde los albos buscarán seguir avanzando.

Si hay un jugador que se robó todas las miradas fue Fabián Castillo, quien ingresó en el segundo tiempo por Jordhy Thompson, pero su aporte fue demasiado pobre, sobre todo por su falta de participación en los ataques del Cacique.

Tan solo 21 toques de balón dio Castillo en 45 minutos | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Las críticas de los hinchas y ex jugadores del conjunto Popular hacia el ex Tijuana de México no tardaron en llegar y uno que alzó la voz sobre el rendimiento de Castillo fue Claudio Palma.

“Cada vez veo menos extremos que encaren, un puntero que encare”, arrancó diciendo el relator de TNT Sports y Chilevisión.

Bajo esa misma línea, el comentarista deportivo de Futuro Fútbol Club de Radio Futuro remarcó que “lo de Castillo es un caso aparte. Gustavo Quinteros sacrifica al tirar a Carlos Palacios por la derecha y era mejor por izquierda, pero el colombiano recibía la pelota de espalda y tocaba. Yo no lo vi encarar”.

“Yo me exasperaba porque es rápido el tipo, pero no encara nunca porque uno puede decir que encaró dos o tres veces y la perdió, pero no encara”