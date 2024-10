El reconocido DT del balompié nacional no quedó nada conforme con las intenciones de "La Joya" tras el llamado a La Roja

Carlos Palacios desató una gran polémica días atrás. Luego del triunfo de Colo Colo sobre Universidad Católica, el jugador dio a entender que se veía complicado en defender a la Selección Chilena, justo en instancias decisivas del Campeonato Nacional 2024, donde los albos cuentan con la primera chance para quedarse con el título.

“Es importante la selección chilena. Todos sabemos que todo jugador quiere representar a su país, pero también es un momento duro porque no podremos jugar dos partidos importantes en Colo Colo, que te pueden definir o arruinar un año. Eso no debería volver a pasar más en el fútbol chileno. La presión se la traspasan a los jugadores y los demás se limpian las manos”, dijo el jugador del “Cacique” a TNT Sports.

BOLAVIP conversó con Hernán “Clavito” Godoy, quien no se mostró para nada contento con las declaraciones de “La Joya”. En ese sentido, el reconocido DT del fútbol chileno se las cantó claritas al exVasco Da Gama, diciendo: “Yo como entrenador de la Selección, si se me niega, no lo llamo nunca más. Lo echo cagando. Se cree lindo el hue… porque es de lo mejor dentro de la mediocridad del fútbol chileno”.

En esa línea, “Clavito” añadió: “Ni un jugador puede decir que no, aunque ande mal la Selección. Anda igual que el “rey” Arturo, esas declaraciones de que ‘hago falta yo’. Tiene que ser más humilde”.

Clavito Godoy y las chances de Audax ante Colo Colo

Este domingo, Colo Colo recibirá al Audax Italiano luego del triunfo ante Universidad Católica con un agónico tanto de Javier Correa.

“Clavito” analizó también lo que será este encuentro en Macul, donde ve con pocas chances al cuadro de La Florida: “Complicado para Audax porque no juega en su cancha. Colo Colo tiene todo para ganar. Católica fue un equipo malísimo”.