Colo Colo sacó la tarea adelante ante Cerro Porteño. El equipo de Jorge Almirón ganó por 1-0, pero paso susto, ya que al Ciclón le anularon un gol de Cristián Báez en el minuto 66, aquello porque el futbolista estaba offside, situación que se detectó tras revisión del VAR.

Clavito Godoy asegura que se le complicaba mucho el partido al Cacique en caso de que el cuadro paraguayo se hubiese puesto en ventaja: “El gol estaba legítimamente anulado, porque había posición adelantada, pero si hacía el gol no se lo sacaban más y allá va a ser complicado en Paraguay”.

El histórico entrenador del fútbol chileno se refirió a la situación del King, a quien no ve bien en el aspecto físico: “(Arturo) Vidal bajo, no está, físicamente no, está muy mal, falta estado físico”.

Clavito piensa que el Cacique necesitará del mediocampista: “Él (Almirón) piensa que a medida que vaya jugando, los pocos minutos que lo hace jugar para que se vaya colocando, porque si llega a clasificar Colo Colo lo va a necesitar más adelante, pero tiene que mejorar mucho su estado físico”.

Clavito Godoy asegura que Arturo Vidal debe mejorar mucho en su estado físico. (Foto: Photosport)

Godoy no ve como un aporte en este momento al King: “Hoy por hoy no. Los partidos son de meta y ponga”.

Arturo Vidal vuelve al estadio Maracaná

El King Arturo tuvo paso por el paso en el fútbol brasileño en Flamengo y Athletico Paranaense y ahora volverá al estadio Maracaná esta vez para jugar con Colo Colo ante Fluminense el próximo martes a las 20:00 por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores.