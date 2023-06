Coca Mendoza acusa pérdida de esencia en Colo Colo y se molesta con el actual plantel albo: "Uno pasa a ser uno más no más"

Esta noche, Colo Colo desafiará a la historia cuando enfrente a Boca Juniors en La Bombonera de Buenos Aires, compromiso que contará con la presencia de varios ex jugadores del Cacique que fueron campeones de América en 1991.

Uno de ellos es Gabriel ‘Coca’ Mendoza, quien estuvo de invitado en el programa F Show de ESPN, quien expresó su disgusto con el plantel de Colo Colo por el poco reconocimiento a la historia del Cacique.

“Los vine a ver, vi a un par de jugadores y se me acercó la utilería más que los jugadores (ríe). Uno es uno más no más, ni siquiera te conocen. Pavez me saludó porque es el capitán, pero para el resto uno es uno más”, dijo Mendoza.

Plantel albo ni pescó al Coca Mendoza. | Foto: Photosport

Consultado por Pato Yáñez sobre si le molesta esa actitud, Coca aclara: “No es que me moleste, pero yo creo que la esencia de Colo Colo es que cuando nosotros estábamos del otro lado y llegaba un referente o el que llegaba, el camarín lo recibía porque era su casa”.

“Llegaba Caszely, el Pollo Véliz… los recibíamos como uno más de nuestra familia y el respeto está intacto, pero eso se ha perdido con el tiempo y las nuevas generaciones lo han perdido. Lo importante es que recibimos el cariño del hincha”, añadió.

Saludos más, saludos menos, Colo Colo tendrá una cita con la historia esta noche en Argentina donde está prácticamente obligado a sacar puntos si no quiere despedirse de manera temprana en Copa Libertadores.