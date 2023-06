Una de las grandes sorpresas en la citación de Gustavo Quinteros para enfrentar a Boca Juniors esta noche en La Bombonera de Buenos Aires es la presencia de Fabián Castillo, quien vuelve tras una larga lesión que lo dejó afuera por harto tiempo en los albos.

En Buenos Aires, el extremo colombiano descartó cualquier intención de dejar el Estadio Monumental y fue enfático en decir que “No he salido en ningún lado a decir que me quiero ir”, avisó.

“Tengo contrato hasta diciembre. Mi intención es cumplirlo. Estoy feliz en Colo Colo. En este mes y medio me he adaptado muchísimo más al grupo. Me siento afortunado de estar acá”, complementó el cafetalero.

Castillo vuelve a las citaciones tras una larga lesión. | Foto: Photosport

Castillo, incluso, tuvo palabras para su amigo Darío Lezcano, quien está absolutamente cortado por Quinteros: “Está tranquilo, lo veo bien, tratado de estar disponible. No ha sido fácil para él, entre los dos nos alentamos y espero que pronto esté de vuelta con nosotros”

“Es un jugador que le puede aportar mucho al equipo en lo futbolístico y con su experiencia”, remató en el cierre con la ilusión de que pueda doblarle la mano al destino y ganarse un lugar en el Cacique.

Si bien Castillo no se perfila como titular en el compromiso de hoy día ante Boca Juniors, sí podría ver minutos dependiendo de cómo se vaya dando el partido en donde los albos están obligados a sumar para no despedirse de Copa Libertadores.