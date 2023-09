Gabriel ‘Coca’ Mendoza es voz autorizada para hablar de Colo Colo y esta vez no esquivó el llamado de Bolavip Chile para analizar el decepcionante empate del Cacique que le resta chances de conseguir el bicampeonato en el plano local.

“Creo que, a estas alturas, de local, había que ganar para acercarnos a Cobresal y sin duda este empate con sabor a derrota nos deja fuera de lo que es el campeonato nacional”, dijo el campeón de Copa Libertadores.

Mendoza pide redirigir los objetivos de aquí en más: “Ahora hay que pelear el objetivo más cercano posible que es la Copa Libertadores, donde nos gusta estar y el torneo donde estamos más en deuda, pero pensar en el campeonato es difícil”.

El Cacique resignó chances al título ayer. | Foto: Photosport

El histórico albo no dudó en apuntar con el dedo a los culpables del momento que tiene al Cacique prácticamente sin bicampeonato: “Más que decepcionado, es un poco enrabiado con todos los sucesos que han transcurrido este tiempo”.

“La indisciplina antes del clásico, jóvenes con un futuro y que no lo entienden, no se cuidan, juegan pichangas. No entienden que están en el más grande de Chile y en uno de los clubes más grandes de Sudamérica y eso afecta en el rendimiento”, complementó en el cierre.

Lo que viene para los albos

El Cacique buscará recortarle puntos al líder Cobresal el próximo sábado 23 de septiembre cuando precisamente se enfrenten a los mineros en el Estadio Monumental.

¿Cómo marcha en la tabla Colo Colo?

De momento, el Cacique está en la tercera ubicación junto a Palestino con 36 unidades y lo supera Huachipato (40) y Cobresal (46).