Luciano Cabral aún no define su futuro. El jugador de Coquimbo Unido es pretendido por Colo Colo y Everton. Gabriel Mendoza explicó cómo es la situación en el Cacique respecto al talentoso futbolista de 29 años que se formó en Argentinos Juniors.

“Lo que pasa es que nosotros en la interna, cuando hicimos la celebración se habló que ese compromiso estaba, pero que el grupo Pachuca se había metido y que tenía que pasar seis meses por Everton y que se pasaron por las armas lo del compromiso”, expresó el campeón de la Copa Libertadores 1991 en conversación con BOLAVIP.

Mendoza se refirió a la situación que vive el futbolista y no comprende que no vaya al Cacique: “Entonces hablábamos y en lo personal, yo como jugador de fútbol cómo voy a preferir ir seis meses a Everton antes de Colo Colo, prefiero decir por último, déjenme a Coquimbo Unido, pero no me voy a Everton”.

El Coca menciona que es importante la postura del futbolista: “Creo que entre todo eso, está la palabra del jugador. El jugador tiene que decir quiero llegar a Colo Colo, estar seis o me dejan un año y me voy al equipo que yo quiero, que sea Colo Colo para estar peleando en las instancias más grandes”.

En Colo Colo interesa el fichaje de Luciano Cabral. (Foto: Photosport)

Gabriel Mendoza menciona la única opción que puede ser más interesante para Luciano Cabral

Coca Mendoza considera que la única oferta que puede ser más atractiva que la de los Albos es ir directo a México: “Él conoce el medio, conoce lo que es Colo Colo. Cualquier jugador quisiera llegar a Colo Colo, sobre todo en la etapa de su carrera que está. Es mucho más conveniente, a excepción que el Grupo Pachuca le diga te llevamos para México o te llevamos para otro club, pero para el extranjero, pero a nivel nacional tienes que llegar al equipo más grande de Chile que es Colo Colo”.