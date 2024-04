El histórico futbolista chileno aseguró que el volante de los albos no ha exhibido ser un jugador relevante. No entiende su posición.

Carlos Palacios despertó dudas sobre su nivel en Colo Colo luego de la caída 2-1 ante Fluminense. El volante de 23 años no fue determinante en Brasil y recibió serias críticas por parte de referentes de la institución. Uno de ellos le envió un duro recado: que agradezca que no fue vendido al fútbol argentino.

Esa es la postura de Jorge Contreras sobre el jugador de los albos. En conversación con Bolavip Chile, el histórico futbolista nacional lapidó la “Joya” Palacios por lo exhibido en el cuadro de Macul. Aseguró que le hubiese ido mal en Boca Juniors, cuadro que intentó ficharlo en el último periodo de traspasos.

“De lo que he visto de Carlos Palacios son destellos. No es un jugador constante. Cuando se enfrenta a rivales de más jerarquía, esos destellos no aparecen tan seguido. No es jugador que a cada momento aparezca para desnivelar el partido. Tiene lagunas muy grandes”, indicó en primera instancia Coke Contreras.

“En Boca (Juniors) no hubiese durado nada. Es así. Además, sinceramente no sé cuál es el puesto adecuado para Palacios. Es de estos jugadores medios complicados, que tácticamente son nulos”, agregó el campeón con los albos en 1993.

Carlos Palacios no exhibió buen nivel en el duelo entre Colo Colo y Fluminense.

¿De que juega la figura de Colo Colo?

En dicha línea, Jorge “Coke” Contreras sacó a relucir toda su experiencia en el mediocampo y aseguró que Carlos Palacios debe jugar libre. No obstante, cerró indicando que ello no puede ser para siempre: tarde o temprano tiene que encontrar un lugar.

“Tienes que darle libertad para que juegue y haber qué hace cuando agarra la pelota, a ver si decide bien. A veces tiene unos aciertos individuales, se pasa jugadores y remata a gol, pero no termina de definirse de qué juega”, cerró el histórico exfutbolista.

Cuándo juega el cuadro albo

El próximo partido de Colo Colo será contra Cobreloa el lunes 15 de abril. Se jugará desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental.