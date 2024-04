"No estuvo a la altura": Cristián "Chico" Peñailillo le pone la lápida al nivel de este jugador de Colo Colo ante Fluminense

Colo Colo sorprendió a Fluminense al dar la pelea el Estadio Maracaná, pero de igual forma terminó siendo derrotado por 2 a 1, en un encuentro válido por la segunda jornada de la Copa Libertadores.

Uno de los jugadores más criticados por la parcialidad alba fue Carlos Palacios, volante que no pudo demostrar todo su talento en el legendario recinto deportivo de Brasil.

La Joya fue reemplazado por Damián Pizarro en el minuto 89 del compromiso y se retiró del campo de juego con claras señales de enojo por no poder ayudar al equipo a igualar el marcador.

Palacios no tuvo su mejor partido con la camiseta del Cacique | FOTO: Pier Giorgio/Photosport

CRISTIÁN PEÑAILILLO SE LANZA EN PICADA CONTRA CARLOS PALACIOS

Cristián Chico Peñailillo, en su rol como conductor del programa Metrópolis AM de Radio La Clave, no quedó para nada conforme con el nivel mostrado por el futbolista de 23 años.

“En el rendimiento de Carlos Palacios siento que hay un punto, no sé no fue su mejor noche o su mejor jornada, pero no estuvo prendido ni a la altura que te exigía este tipo de partidos”, indicó.

Recordar que Palacios en su momento estuvo cerca de partir a Boca Juniors, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y decidió en el Popular.

PRÓXIMO PARTIDO DE COLO COLO EN EL CAMPEONATO NACIONAL

Colo Colo regresará a ver acción por el Campeonato Nacional este lunes 15 de abril, cuando se mida ante Cobreloa por la fecha 8.