Colo Colo dejó escapar el triunfo ante el Monagas en Venezuela y sólo igualo 1-1 en la Libertadores. Uno que tuvo otro duelo para el olvido fue Maximiliano Falcón, quien cometió un grosero error y liquidó a Fernando de Paul con una cartulina roja para enmendar la falla del Peluca.

Coke Contreras conversa con Bolavip y descarga su ira en contra de Falcón, quien otra vez está en tela de juicio. Para peor, el charrúa recibió amarilla y no estará ante Boca Juniors en un partido clave para el Cacique.

“Colo Colo empata al final del partido y se le hace más difícil a raíz de una nueva estupidez de Falcón. ¡Comete puras estupideces! y sinceramente no sé que le ven”, expresa el ex volante albo.

Coke Contreras es un jugador relevante en Colo Colo y no le perdona sus estupideces a Maxi Falcón (Photosport)

Contreras siempre ha sido muy mesurado, pero, esta vez, el dueño de los balones detenidos en el Cacique y en los equipos que estuvo revienta al uruguayo por su actitud.

“Insisto… ¿Qué le ven a Falcón en Colo Colo? Él, no me gusta para Colo Colo. Lo peor es que él se siente con el derecho a hacer lo que quiera y la cosa no es así”, añade el ex jugador del Cacique.

El exjugador albo y de Deportes Concepción tampoco quedó conforme con el resultado global analizando que “es un mal resultado por todo lo que hizo Colo Colo. Mereció ganar este partido, pero lamentablemente no tiene la gente que le pueda desnivelar siendo superior al rival”.