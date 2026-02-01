Colo Colo partió con el pie izquierdo su expedición dentro del torneo nacional, en donde los ‘Albos’ cayeron por 3-1 ante Deportes Limache en Valparaíso y dejaron muchas dudas pensando en el futuro.

Por esta razón, desde el ‘Cacique’ tomarían una importante medida de urgencia dentro de este mercado de pases, en la que buscan un fichaje de emergencia para nutrir su plantel en este 2026.

El entrenador Fernando Ortiz espera por un nuevo refuerzo en este mercado y este deseo está muy pronto a cumplirse, ya que desde Colo Colo tendrían muy avanzado al nombre que llegaría a reforzar el mediocampo.

Se trata del volante, Álvaro Madrid, quien sería el gran apuntado por la dirigencia de Colo Colo para poder reforzar la zona media para lo que será la temporada 2026.

Madrid se acerca a pasos agigantados a Colo Colo | Foto: Photosport

Así lo informaron en las últimas horas desde Radio Cooperativa, en la que indicaron que de no mediar inconvenientes, el jugador nacional sería nuevo refuerzo de Colo Colo en las próximas horas.

Es más, desde Everton de Viña del Mar tomaron la decisión de no considerar a Álvaro Madrid para el duelo ante Unión La Calera, para que pueda zanjar lo que sería su futuro, el que estaría en Colo Colo.

Las próximas horas podrían ser cruciales para lo que sería este fichaje, en la que los ‘Albos’ buscaban un nuevo nombre para el mediocampo tras la partida de Esteban Pavez y Vicente Pizarro.

