Colo Colo todavía no logra cerrar la llegada de nuevos refuerzos, aunque desde la dirigencia de Blanco y Negro enviaron un mensaje de tranquilidad a los hinchas albos ante el avance del mercado de fichajes. En la reunión de directorio de este martes el tema central fue la búsqueda de caras nuevas para reforzar el plantel de cara al resto de la temporada aunque todavía no se ha concretado la incorporación de nuevos jugadores.

El encargado de sacar la voz fue Edison Marchant, representante del Club Social y Deportivo Colo Colo, quien señaló que “estamos conformes por el día de hoy. Hace unos días solicitamos un directorio extraordinario en donde se tocaron temas que creemos son importantes por el momento institucional y deportivo. Estamos contentos con lo que tratamos“.

No hay nuevos refuerzos en Colo Colo, pero…

Desde la dirigencia recalcaron que no se discutieron nombres concretos, pero sí posiciones que el plantel necesita cubrir para mejorar el rendimiento en la Liga de Primera. “Hoy tuvimos una conversación con el gerente deportivo, el director técnico sobre el momento deportivo, haciendo una revisión de lo que se hace hoy, lo que se hizo en pretemporada. Revisamos el proceso de scouting y contratación de jugadores y abordamos temas presupuestarios que era importante definir para la tranquilidad del pueblo colocolino”, apuntó el dirigente.

Consultado directamente por un nombre propio en el mercado de fichajes, Marchant puso una cuota de calma: “Quedan algunos días de mercado, lo que hicimos hoy fue exigir la contratación de otro jugador, al menos uno más de calidad y lo más alto que podamos apuntar en términos económicos. Que pueda sumar calidad para competir este año… No hablamos de nombres, sí hablamos de perfiles y posiciones”, agregó.

“La exigencia es que sea un jugador que pueda sumar. No puedo dar detalles de montos, pero sí queremos dar tranquilidad a los colocolinos de que haremos el máximo esfuerzo posible“, cerró Marchant.

En síntesis…