Después del triunfo 2-0 ante Everton el pasado sábado en el Estadio Monumental, Colo Colo no pudo repetir la sólida actuación y apenas firmó un pobre empate sin goles ante Unión Española en la Noche Alba Solidaria.

Si bien sólo se trató de un tiempo de 50 minutos, los albos -con un equipo mixto en el campo de juego- no pudieron doblegar a los hispanos, quienes se preparan para afrontar la temporada 2026 en Primera B tras el dramático descenso del año pasado.

Masiva presencia de hinchas en la Noche Alba Solidaria (Photosport)

En el amistoso, Fernando Ortiz rotó la mayoría de los nombres respecto a la oncena que venció a los viñamarinos y prácticamente dispuso de un equipo totalmente alternativo.

Ante el elenco de colonia, Colo Colo formó con Gabriel Maureira en el arco; Matías Fernández Cordero, Javier Méndez, Erick Wiemberg y Cristián Riquelme en el sector defensivo; Álvaro Madrid, Vicente Martínez y Lautaro Pastrán en mitad de cancha; Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Francisco Marchant en ataque.

En el primer estelar el equipo femenino de Colo Colo derrotó 1-0 a un combinado de influencers, mientras que después del empate del masculino, el mismo femenino cerraría la noche solidaria enfrentando a Palestino Fem.