Colo Colo trabaja a contrarreloj para buscar un último refuerzo en este mercado de fichajes. La dirigencia de Blanco y Negro no ha logrado cerrar a ese jugador que tanto pidió Fernando Ortiz, e incluso en Macul no descartan fichar al sexto entrajero que permiten las bases, pese a que reglamentariamente solo pueden alinear a cinco foráneos de manera simultánea en cancha.

La inminente salida de Cristián Zavala rumbo a Coquimbo Unido obliga al Cacique a buscar un extremo que pueda cubrir esa plaza y también ofrecer variantes tras la partida de Lucas Cepeda. En los últimos días surgieron nombres de peso como Víctor Dávila y el paraguayo Matías Rojas, aunque en las últimas horas se sumó una nueva alternativa extranjera.

Fernando Ortiz necesita urgente una nueva variante ofensiva (Photosport).

Quién es el tapado que busca Colo Colo

De acuerdo con el periodista Jorge “Coke” Hevia, en Blanco y Negro interesa Thiago Nuss, extremo argentino de 25 años que actualmente milita en el OFI Creta de Grecia. El exjugador de Argentinos Juniors encajaría en el presupuesto acotado que maneja la concesionaria y, a diferencia de otros candidatos, estaría en condiciones físicas para integrarse de inmediato al plantel.

Sin embargo, la operación no asoma sencilla. Nuss mantiene contrato vigente con el club griego y es considerado dentro del plantel, por lo que cualquier negociación requerirá rapidez y acuerdo económico entre las partes.

Con el tiempo en contra y la presión de reforzar el plantel del Tano Ortiz, los albos deberán definir en las próximas horas si avanzan formalmente por el argentino.

En síntesis…