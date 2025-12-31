Quedan pocos días para que Colo Colo se vuelva a juntar pensando en la pretemporada 2026, donde los albos disputarán un torneo amistoso en Uruguay donde enfrentarán a grandes rivales a nivel sudamericano.

El día de ayer, la cuenta oficial de la ‘Serie Río de La Plata’ confirmó el calendario de los albos, el cual comenzará el 15 de enero a las 21:00 horas con una reedición de la final de la Copa Libertadores de América 1991 frente a Olimpia de Paraguay.

Ortiz tendrá sus primeros partidos internacionales con Colo Colo. | Foto: Photosport

Tres días después a la misma hora en el Estadio Parque Viera de la capital uruguaya, Colo Colo volverá a saltar al campo de juego para enfrentar a Alianza Lima, el club más popular y convocante de Perú que dirá presente en este torneo.

El periplo de los albos por tierras uruguayas culminará el 21 de enero a las 21:00 horas, día y hora cuando tenga que enfrentar a Peñarol en el Estadio Centenario o en el Estadio Campeón del Siglo, algo que todavía está pendiente por parte de la organización. Todos los compromisos irán por Disney+.

Así las cosas, el camino del Cacique en la ‘Serie Río de La Plata’ ya está definido y Fernando Ortiz tiene fecha para su primera aventura internacional con Colo Colo donde deberá mostrar su ratificación desde el primer día.

En síntesis

Colo Colo debutará el 15 de enero a las 21:00 horas ante Olimpia de Paraguay.

El 18 de enero, el equipo enfrentará a Alianza Lima en el Estadio Parque Viera.