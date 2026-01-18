Universidad de Chile debía tener su estreno oficial en la temporada 2026 este domingo 18 de enero ante Racing Club, pero dicho compromiso no se podrá llevar a cabo por los incendios forestales en la Región del Biobío.

Francisco ‘Paqui’ Meneghini habló en la antesala de lo que iba a ser su debut en el banco de Universidad de Chile, donde fue consultado por la llegada de más refuerzos tras Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero.

“Estamos trabajando muy bien, no necesitamos muchísimos más jugadores”, dijo en primera instancia, a la espera de que esta semana la U pueda abrochar de una buena vez a Juan Martin Lucero.

La U espera por Lucero esta semana. | Foto: Photosport

En esa línea, ‘Paqui’ abre la opción de no solo haya un cuarto refuerzo con Lucero, sino que también un quinto: “Probablemente llegue alguno más, pero nos vamos a tomar el tiempo junto a la gerencia deportiva para que el o los jugadores que lleguen nos vengan a aportar como los tres que han llegado hasta ahora”.

Cabe recordar que, además de Juan Martín Lucero, diversos trascendidos aseguran que Universidad de Chile reactivó su interés por contar con Esteban Matus, una de las figuras de Audax Italiano.

Con este panorama, Universidad de Chile está obligado a ser protagonista en el plano local y ser competitivo en el internacional, donde dirimirá su presencia en la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Sudamericana ante Palestino en marzo.

