En Colo Colo notificaron al club dueño del pase que harán uso de la opción de compra y todo quedará zanjado al término del torneo.

En Colo Colo han tomado una decisión respecto a una de las figuras del título en la Liga de Primera 2026 y podría convertirse en el primer “refuerzo” para la próxima temporada.

Esto porque en Blanco y Negro notificaron a Everton de Viña del Mar que harán uso de la opción de compra por Álvaro Madrid, quien está a préstamo hasta diciembre.

El Cacique tenía plazo hasta el 15 del próximo mes para informar la ejecución de esta cláusula, lo que habría sucedido en las últimas horas.

Así lo dio a conocer el periodista Diego Peralta a través de su cuenta en X, quien conoce de buena fuente lo que pasa en el elenco viñamarino.

“Colo Colo le informó oficialmente a Everton la intención de comprar el pase de Álvaro Madrid. En Everton respondieron que, una vez finalizado el campeonato, se sentarán a conversar para materializar la venta, sabiendo que la compra es inminente”, informó.

Álvaro Madrid se quedará en Colo Colo para el 2027. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

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La cifra que debe pagar Colo Colo

Cabe recordar que la cifra que debe pagar Colo Colo es de 500 mil dólares para hacerse del pase del volante de 31 años, quien ha tenido una extraordinaria campaña con el Cacique. Aunque en Macul esperan que Everton les haga una rebaja.

El medicoampista oriundo de Valparaíso, ha jugado 40 partidos con los albos, hasta el momento, convirtiendo ocho goles y dando cuatro asistencias.

En síntesis

Álvaro Madrid será comprado por Colo Colo , tras notificar a Everton la opción.

, tras notificar a Everton la opción. 500 mil dólares es la cifra establecida para comprar el pase del volante.

es la cifra establecida para comprar el pase del volante. 40 partidos, 8 goles y 4 asistencias registra el jugador de 31 años.