Fernando Ortiz desaprueba decisión de la ANFP tras la serie entre la U y Everton: propuso esta solución

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz dio a conocer su postura ante esta polémica en el fútbol chileno.

En el fútbol chileno se ha vivido una tremenda polémica en las últimas semanas y todo esto tras lo que fue la decisión de la ANFP en reanudar el partido entre Everton de Viña del Mar y Universidad de Chile tras los incidentes ocurridos en el Estadio Sausalito, el que ha generado diversas opiniones en el mundo del fútbol.

Ante esto, el entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz conversó con los medios de comunicación en esta jornada y tomó postura ante esta situación, en la que no se mostró para nada conforme con la decisión que tomaron en la ANFP ante estos hechos.

“Voy hacer un enfoque y no porque haya sido la U, sino que es un enfoque a cualquier equipo de la liga de Chile, la definición o la resolución que tomaron a mí no me gustó”, partió señalando Ortiz.

Siguiendo en esa línea, el ‘Tano’ dejó el mensaje claro que ante este tipo de sucesos, el castigo que debe otorgar la ANFP es con sanciones deportivas y no económicas, ya que estas últimas no dañan en nada a los clubes ante esta clase de incidentes.

Ortiz se refirió a esta polémica | Foto: Photosport

“Creo que a cada institución para mí tiene que ser sancionado deportivamente, es ahí donde más duele, económicamente no es un dolor que provoque a su afición o a los jugadores, deportivamente si va a doler”, declaró.

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Finalmente, Ortiz no quiso profundizar más sobre lo que fue esta situación, en la que espera que no vuelvan a ocurrir dentro del fútbol chileno y en caso de que se repitan, tomar una radical decisión a nivel general con los equipos involucrados.

“Esa es mi opinión, hay que aceptar, a veces estas cosas suceden y yo no estoy de acuerdo, pero tendría que radicar de una vez por todos ese tipo de situaciones, que se acabe ese tipo de violencia”, cerró.