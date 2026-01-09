El mercado de fichajes se sigue moviendo y un ex Colo Colo está siendo protagonista al otro lado de la cordillera. Se trata del defensa Emiliano Amor, quien quedó libre en diciembre y busca un nuevo club en el fútbol argentino.

El zaguero de 30 años tiene dos grandes pretendientes por sus servicios, quienes buscan repatriarlo para esta temporada 2026.

Según información que entregó el periodista César Luis Merlo, experto en mercado de pases, el defensor está en la carpeta de San Lorenzo de Almagro, misma institución que estuvo muy cerca de ficharlo a inicios de 2025.

Pero el Ciclón no corre solo, pues Newell’s Old Boys también está interesado en contar con el seleccionado sirio.

Emiliano Amor volvería al fútbol argentino este 2026. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

Cabe recordar que Amor viene de cinco temporadas en el cuadro popular, donde su vínculo había terminado en 2024, pero tuvo que volver en 2025 ante la inesperada salida de Maximiliano Falcón.

En su última campaña con los albos estuvo muy lejos de su mejor nivel, disputando 28 partidos, sin ser titular indiscutido y no pudiendo marcar goles o dar alguna asistancia.

Cabe recordar que el ex Vélez Sarsfield fue uno de los cinco jugadores que Colo Colo no renovó contrato para el 2026, junto a Mauricio Isla, Óscar Opazo, Sebastián Vegas y Alexander Oroz.

En síntesis