Colo Colo no se retira del mercado de fichajes y por ello va por una figura que estuvo en la mira de Universidad de Chile. ¿De quién se trata? Tiene las cualidades para ser un aporte en el mediocampo.

Luego de las últimas salidas confirmadas desde el plantel albo, la cúpula de Blanco y Negro apostó por una nueva incorporación, la que puede provenir desde Everton de Viña del Mar.

Al menos, así lo afirmó Diego Peralta a través de su cuenta de X. El periodista partidario del conjunto ruletero entregó pormenores del caso Álvaro Madrid: vive momentos claves por un potencial cambio de club.

“Ante el interés de Colo Colo, Javier Torrente decidió separarlo del equipo titular hasta que se resuelva concretamente su situación“, comenzó expresando el comunicador.

En dicha línea sobre el posible refuerzo albo, agregó: “Pese a que aún no hay oferta concreta, los contactos con su representante se iniciaron en las últimas horas. En desarrollo“.

Álvaro Madrid (a la izquierda) está en la órbita de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

El posible refuerzo de Colo Colo

Cabe consignar que Álvaro Madrid estuvo en el radar de Universidad de Chile a fines de la temporada 2024. Sin embargo, el cuadro estudiantil se retiró de la negociación por su alto precio.

Durante su última campaña, el volante en cuestión disputó una totalidad de 34 compromisos. En dichos enfrentamientos, logró anotar dos goles y aportar con tres asistencias.

En resumen: