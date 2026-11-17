Según indican desde el entorno del portero caboverdiano, la cúpula de Blanco y Negro lo tiene bien evaluado para 2027.

Colo Colo comienza a tomar decisiones en la previa del mercado de fichajes. Una de ellas, está directamente vinculada al futuro de Vozinha: ¿continuará atajando en el Estadio Monumental?

Según informa AS Chile, hay dos puntos a favor para que el portero caboverdiano siga vistiendo la camiseta alba en la temporada 2027. Uno de ellos, es que está próximo a cumplir el minutaje requerido en su cláusula.

Y el segundo, es la conformidad de la cúpula de Blanco y Negro respecto a su participación en el plantel profesional. A pesar de las dudas tras su debut en Macul, ha cambiado tal imagen.

“Está muy cerca de cumplir el objetivo y renovar su vínculo (…) Ahora bien, más allá de la condición para extender el contrato, en el entorno de Vozinha estiman que Colo Colo quiere contar sí o sí con el arquero“, indica la fuente.

A su vez, desde el círculo cercano del seleccionado internacional de Colo Colo advierten: “Están conformes con él en el club, por su rendimiento y porque se adaptó bien a Santiago“.

Todo indica que Vozinha continuará en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Vozinha cerca de renovar en Colo Colo

Durante esta campaña, el mundialista con Cabo Verde ha disputado una totalidad de seis encuentros con el elenco popular. En dichos enfrentamientos, recibió seis goles y mantuvo la valla invicta en dos ocasiones.

Cabe consignar que Fernando Ortiz ya comunicó que cuenta con Fernando de Paul para sus siguientes desafíos. Si se concreta la permanencia de Vozinha, la batalla por la titularidad estará al rojo vivo.