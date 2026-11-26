El arquero de Colo Colo está entre los tres finalistas para ser elegido como el mejor arquero del año en los CAF Awards.

El arquero Vozinha sigue viviendo el sueño, luego del tremendo Mundial 2026 que lo catapultó al estrellato gracias a sus grandes actuaciones con la Selección de Cabo Verde.

Luego llegó a Chile como refuerzo de Colo Colo, donde fue de menos a más, hasta consagrarse campeón de la Liga de Primera como titular, siendo figura en los últimos partidos del Cacique.

En octubre estuvo presente en la gala del Balón de Oro, donde fue nominado al premio ‘Lev Yashin’, en que terminó en el sexto lugar como mejor portero de la temporada a nivel global.

Vozinha es finalista en los CAF Awards

Pero los reconocimientos para el golero de 40 años no acaban ahí, pues también fue nominado al mejor arquero africano en los CAF Awards, premios que entrega la Confederación Africana de Fútbol.

Vozinha había entrado en la lista de 10 seleccionados para ir por el guante de oro y ahora quedó entre los tres finalistas, donde compite con el marroquí Yassine Bounou del Al-Hilal y el senegalés Édouard Mendy del Al-Ahli, quienes también estuvieron en la última Copa del Mundo.

Así lo dio a conocer la CAF este miércoles, a una semana de la ceremonia de premiación, que se realizará el próximo miércoles 2 de diciembre en Nigeria.

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Cabe recordar que Vozinha termina contrato con Colo Colo a fines de diciembre, pero está la posibilidad de extender el vínculo por toda la temporada 2027, pues anhela disputar la Copa Libertadores.