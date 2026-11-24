Colo Colo tuvo una soberbia actuación en lo que fue la reciente fecha de la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ se quedaron con el clásico ante la Universidad Católica al imponerse por 3-0 con una actuación de lujo de Maximiliano Romero.

Tras lo que fue este duelo, el ex portero nacional, Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió al partido del portero Vozinha, a quien lo elogió de gran forma por su rendimiento en el ‘Cacique’.

“Me dedique a verlo y se notó que está empoderado ahí con el arco, se nota que ya tiene confianza, que hace cosas que no están en el libreto, cosas atípicas normalmente para un arquero, que normalmente le dicen que se quede más pegado en el arco”, parte señalando Herrera.

Siguiendo en los elogios, el ‘Samurai’ destacó lo arriesgado que es Vozinha en su toma de decisiones, en donde se le nota que está muy conectado al compromiso, anticipando con antelación la terminación de las jugadas.

Herrera destaca a Vozinha en Colo Colo | Foto: Photosport

“Este tipo arriesga más, sale a jugar más afuera, juega más adelantado, trata de resolver más con los pies, anticipa mucho más las jugadas y arriesga más, eso a mí me agrada mucho”, explicó.

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Concluyendo, Herrera se mostró más que conforme con lo que es el estilo de juego de Vozinha en el arco de Colo Colo, en la que lo tilda como un portero distinto a lo que se ve hoy en día y destaca con honores su valentía a la hora de enfrentarse a los delanteros rivales.

“En comparación con todos los de ahora que todos en algún momento están de moda Ter Stegen, Neuer, el mismo achique de todos los jugadores como el mismo Maureira, sin menospreciar obviamente, pero son arqueros completamente distintos”.

“De pronto al no tener escuela o tanta base enseñada desde su inicios, es un arquero distinto, lo puedes agarrar a pelotazo y ataja, es muy valiente, para mí salvó el 1-1, era un mano a mano que fue muy valiente”, cerró.